В Тростянце поменяли руководство города 21 ноября в зале заседаний городского совета прошла первая сессия седьмого созыва Тростянецкой городского совета (объединенной городской территориальной громады).

Результаты местных выборов объявила председатель городской избирательной комиссии Лариса Овчинникова и вручила удостоверения депутатам. Новоизбранный депутатский корпус состоит из 26 депутатов, из них 4 - из сельской местности. В работе сессии приняли участие 25 депутатов. Присягу городского головы принял Юрий Бова, которого жители Тростянецкой громады вновь избрали на эту ответственную должность.

Юрий Анатольевич с трибуны призвал депутатов к конструктивному сотрудничеству, к взаимопониманию.

«Сегодня всем нам нужно отбросить все политические противостояния и амбиции и сосредоточить усилия на решении социально-экономических вопросов Тростянца и сел, которые объединились с наши городом: Каменки, Каменецкого, Заречного, Лучки», - подчеркнул он.

Путем тайного голосования был избран секретарь Тростянецкого городского совета - Наталья Ковалева - депутат от партии «Сила людей». Ее кандидатуру предложил мэр Юрий Бова, а депутаты единогласно поддержали. Следует добавить, что Наталья Ковалева родом из Ахтырки, сейчас проживает в Тростянце. Она имеет высшее образование и опыт работы в Ахтырский райгосадминистрации и консультанта депутата Сумского областного совета. Замужем, воспитывает сына и дочь.

На сессии также была утверждена структура Тростянецкого городского совета и его исполнительных органов, она расширилась в связи с созданием Тростянецкой ОТГ. В штате городского совета - 75 единиц, кроме работников самостоятельных подразделений. Депутаты на сессии поддержали кандидатуры заместителей городского головы. Их теперь четверо вместо двух, а именно: Юрий Заяц - заместитель городского головы по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи; Оксана Заяц - заместитель городского головы по вопросам образования, культуры, туризма, молодежи и спорта, здравоохранения, соцзащиты населения; Владимир Злепко - заместитель городского головы по экономическим вопросам и привлечению инвестиций; Максим Синявин - заместитель городского головы по вопросам регионального развития, проектной деятельности, международного сотрудничества, градостроительства, архитектуры.