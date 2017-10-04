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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50151

Копы остановили иностранца с поддельными правами

Патрульные обнаружили иностранца вероятно поддельным водительским удостоверением.

Происшествие случилось на улице Набережной реки Стрелки. Экипаж патрульных остановил автомобиль Mercedes-Benz, водитель которого нарушил ПДД.

За рулем находился 21-летний гражданин Иордании. Проверяя документы, инспекторы заметили, что водительское удостоверение имеет признаки подделки, ведь документ не отвечал образцам бланочной продукции, не имел никаких голограмм и, вероятнее всего, вообще был распечатан на обычном принтере.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту следствием открытое уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

Право Подделка документов

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