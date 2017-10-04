Копы остановили иностранца с поддельными правами

Происшествие случилось на улице Набережной реки Стрелки. Экипаж патрульных остановил автомобиль Mercedes-Benz, водитель которого нарушил ПДД.
За рулем находился 21-летний гражданин Иордании. Проверяя документы, инспекторы заметили, что водительское удостоверение имеет признаки подделки, ведь документ не отвечал образцам бланочной продукции, не имел никаких голограмм и, вероятнее всего, вообще был распечатан на обычном принтере.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
По данному факту следствием открытое уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.
Патрульные обнаружили автомобиль, который имеет проблемы с законом под управлением иностранца....
Экипаж отдела мониторинга и аналитического обеспечения УПП в г. Сумы на ул. Героев Крут остановил микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, водитель которого...
Патрульные обнаружили у нарушителя порядка документы, имеющие признаки подделки....
Сегодня, 18 октября, зампрокурору Сумской области сообщили о подозрение в двух преступлениях....
3 октября в соцсетях несколько депутатов выложили обращение, якобы подписанное 10 депутатами Сумского облсовета, к народным депутатам Верховноъ Рады Украины...