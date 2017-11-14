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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57107

Суд повторно рассмотрит дело убийцы собаки (видео)

В суде повторно будут слушать дело в отношении сумчанина, обвиняемого в убийстве собаки.

В Заречном суде города Сумы повторно будут слушать дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве собаки, говорится в сюжете UA:СУМИ.

13 июня Заречный районный суд города Сумы признал мужчину виновным и назначил наказание по этому закону в виде ареста на три месяца. 7 ноября 2017 года Апелляционный суд Сум отменил решение первой инстанции и назначил новое рассмотрение.

Ходатайство в апелляционной инстанции подали все стороны процесса. 21 ноября в Заречном районном суде города Сумы заседание должно было состояться подготовительное заседание. В суд не пришла потерпевшая.

Напомним, 1 марта на рынке Химгородка в Сумах мужчина несколько раз ударил ножом бездомную собаку, которая, по словам продавщиц, жила там последние два года. От полученных травм животное умерло. За время рассмотрения этого дела в закон «О жестоком обращении с животными» внесли изменения. Однако, Александра Сыча, которого обвиняют в убийстве собаки, будут судить по нормам закона, действовавшего на момент события.

Жанна Светличная, член национальной ассоциации адвокатов Украины, говорит: «Закон обратной силы не имеет. То есть, если он вступил в силу только сейчас, этот закон к нему не применяют».

Право Жестокое обращение Убийство собаки

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