Роменчанка украла из магазина сладости и хозтовары Жительница Роменского района не устояла перед соблазном из-за надежды на невнимательность охраны.

В Роменский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города охранники заведения остановили женщину, которая пыталась вынести вне кассы неоплаченный товар. На место вызова прибыл наряд полиции.

Во время проверки полицейские установили, что действительно 43-летняя жительница района пыталась выйти из магазина, не рассчитавшись за сладости и хозяйственные товары, которые она спрятала в своей сумочке и в кармане. Чтобы не вызвать подозрение на кассе, женщина рассчиталась только за 2 изоляционные ленты. Однако охранник заведения все же заметил посетительницу, которая подозрительно себя вела, и уже при выходе остановил подозреваемую в краже гражданку.

Сама же женщина объясняет, что на преступление решилась, потому что думала, что ее действия никто не заметит, и сейчас очень сожалеет о своем поступке.

В отношении женщины следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За содеянное ей грозит наказание от штрафа до трех лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.