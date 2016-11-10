Евгений Глыва пока четвертый

Наш земляк с Ахтырщины пробежал 28 км за 2 часа 17 минут и 31 секунду – это четвертый результат. В общем зачете Евгений также четвертый, отставая от лидера Мохаммеда Альмурабити из Марокко на 38 минут. От третьей позиции его отделяет 20 минут.
Сегодня ночью пройдет самый длинный этап – 42195 м. Впереди еще и шестой – на 20 км.
Напомним, за шесть этапом спортсмены должны преодолеть по пустыне 165 км, неся с собой все, что им понадобится в пути. Организаторы предоставляют только 5 л воды в сутки и палатку.
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