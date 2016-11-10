Евгений Глыва пока четвертый 21 ноября в Омане прошел четвертый этап ультрамарафона Oman Desert Marathon.

Наш земляк с Ахтырщины пробежал 28 км за 2 часа 17 минут и 31 секунду – это четвертый результат. В общем зачете Евгений также четвертый, отставая от лидера Мохаммеда Альмурабити из Марокко на 38 минут. От третьей позиции его отделяет 20 минут.

Сегодня ночью пройдет самый длинный этап – 42195 м. Впереди еще и шестой – на 20 км.

Напомним, за шесть этапом спортсмены должны преодолеть по пустыне 165 км, неся с собой все, что им понадобится в пути. Организаторы предоставляют только 5 л воды в сутки и палатку.