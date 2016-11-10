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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22122

Евгений Глыва пока четвертый

21 ноября в Омане прошел четвертый этап ультрамарафона Oman Desert Marathon.

Наш земляк с Ахтырщины пробежал 28 км за 2 часа 17 минут и 31 секунду – это четвертый результат. В общем зачете Евгений также четвертый, отставая от лидера Мохаммеда Альмурабити из Марокко на 38 минут. От третьей позиции его отделяет 20 минут.

Сегодня ночью пройдет самый длинный этап – 42195 м. Впереди еще и шестой – на 20 км.

Напомним, за шесть этапом спортсмены должны преодолеть по пустыне 165 км, неся с собой все, что им понадобится в пути. Организаторы предоставляют только 5 л воды в сутки и палатку.

Спорт Евгений Глыва Ультрамарафон

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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