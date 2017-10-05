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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4273

Сумчанам напоминают, что продолжается назначения жилищных субсидий

В департаменте социальной защиты населения продолжают принимать граждан по вопросам назначения жилищной субсидии на отопительный период 2017 - 2018 годов.

Жители города, которые не воспользовались возможностью оформить субсидию в октябре, имеют право обратиться за ее назначением до 30 ноября текущего года.

Для получения консультации по вопросам оформления любых видов государственной социальной помощи и жилищной субсидии, а также предварительно записаться на прием к специалистам департамента жители могут по телефонам, которые работают в соответствии с графиком приема граждан.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам: (050) 407-81-99, 63-54-97, 60-45-06, а получить консультации по телефонам: (050) 407-81-99, 60-46-04, 60-45-01.

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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