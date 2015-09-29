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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30172

Вместо улицы Академическая в Сумах может появиться улица Радужная

В Сумах состоится общественное обсуждение по изменению названия (переименованию) улицы Академическая (бывшая территория Червоненского (Старосельского) сельского совета.

Предложение изменить название улицы Академическая на улицу Радужная (Райдужна – укр.) поступила от общественной организации «Жилой массив «Университетский».

Связано это с тем, что на территории Сум улица с идентичным названием уже существует.

Заседание «круглого стола» по данному вопросу состоится 31 января 2018 года в 16:30 по адресу: г. Сумы, площадь Независимости, 2, каб. 59.

Срок и способ обнародования результатов общественного обсуждения - до 14 февраля 2018 года, на Информационном портале Сумского городского совета.

Предложения и замечания направлять по почтовому адресу: г. Сумы, ул. Воскресенская, 8А и на адреса электронной почты: arh@smr.gov.ua до 26 января 2018 года включительно.

Общество Переименование улицы

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