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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5975

В Сумах больше не будут проводить тайные исполкомы?

В Сумах больше не будут проводить резонансные вопросы через исполком в рабочем порядке.

Сегодня, 22 ноября, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли проект решения «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 16.05.2017 № 250 «О Регламенте работы исполнительных органов Сумского городского совета»». Согласно изменениям, внесенным одним из членов исполкома Эдуардом Кучменко, теперь исполком не сможет принимать решения в так называемом рабочем порядке, то есть путем сбора подписей, без участия общественности и СМИ, кроме некоторых определенных случаев, связанных, например со службой по делам детей, участников АТО, субвенций и т.п.

Его предложение было связано с тем, что предыдущие составы исполкома принимали в рабочем порядке такие резонансные решения как утверждение результатов транспортного конкурса, повышение тарифов, освобождение застройщика от внесения паевых взносов и т.п.

После дискуссии, за проект решения проголосовали единогласно. Однако предложили структурным подразделениям подготовить списки вопросов, которые можно будет также решать в рабочем порядке из-за их реальной срочности.

Общество Тайный исполком

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