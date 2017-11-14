Ночью три пожарки тушили один сарай Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям помогли сельским коллегам ликвидировать возгорание хозяйственной постройки.

22 ноября в 1:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания в с. Обтово Кролевецкого района. Возгорание заметила хозяйка сооружения. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 22-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра, местные пожарные команды сел Обтово и Реутинцы.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены кровля и перекрытия сарая на всей площади. Существовала угроза перекидывания огня на расположенный рядом жилой дом хозяйки. Тушение осложняло наличие сена на чердаке сарая. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 1 км от очага горения.

В 2:10 возгорание локализовали, пожарные не допустили его дальнейшего распространения, в 3:25 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 3 человека и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 3 работника и 2 автомобиля местных пожарных команд.

В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие на всей площади, повреждены стены здания по всей площади.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.