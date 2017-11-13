Пиротехники обезвредили авиабомбу

Так, в г.Тростянец в 24-ую Государственную пожарно-спасательную часть пришел местный житель. Мужчина сообщил, что подростки рассказали ему о том, что в лесу они наткнулись на предмет, похожий на боеприпас. Опасная находка находилась в 300 м от ближайших домов. На место обнаружения подозрительного предмета из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 122-мм. артснаряд. Боеприпас специалисты изъяли для уничтожения.
В этот же день роменские пиротехники провели работы по обезвреживанию противотанковой авиабомбы (2,5 кг). На нее ранее наткнулся житель пгт Липовая Долина в лесополосе на расстоянии около 60 м от жилого сектора райцентра.
Изъятые боеприпасы специалисты вывезли в специально отведенные места и уничтожили путем контролируемого подрыва.
Спасатели отмечают: при обнаружении взрывоопасных или похожих на них предметов времен прошлых войн нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101». Помните, что работы по изъятию и обезвреживанию данных боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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