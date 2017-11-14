Полицейские Шостки нашли и вернули в семью 14-летнюю беглянку

К сотрудникам ювенальной превенции Шосткинского отдела полиции обратилась 60-летняя жительница Шостки. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что 14-летняя внучка, которая находится на ее попечении, уже три дня не ночует дома, не ходит на занятия в школу и вообще местонахождение девочки неизвестно.
Как выяснили полицейские, несовершеннолетняя ушла из дома после ссоры с родными. Бабушка ждала, что девушка самостоятельно вернется домой, впрочем, после трех дней ее отсутствия, решила идти в полицию.
«Нашли несовершеннолетнюю на квартире ее 19-летнего товарища, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Она категорически отказывалась возвращаться домой, мотивируя тем, что ее там бьют».
Школьницу доставили в отдел полиции, туда же вызвали и ее бабушку. По словам девушки, родной отец, которого лишили родительских прав, периодически приезжает из деревни к своей матери - ее бабушки. Во время таких «посещения» и возникают недоразумения и ссоры, заканчивающиеся рукоприкладством.
Слова своей внучки пенсионерка категорически отрицает и обвиняет последнюю в непослушания и краже 1000 гривен из кошелька.
Сейчас правоохранители проводят профилактические беседы с членами семьи, объясняют о возможных последствиях таких отношений и поступков. По фактам обвинений девушки и бабушки также проводится проверка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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