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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50144

Полицейские Шостки нашли и вернули в семью 14-летнюю беглянку

Из-за разногласий с членами семьи 14-летняя жительница Шостки на три дня сбежала из дома, и все это время родственники не знали, где находится ребенок.

К сотрудникам ювенальной превенции Шосткинского отдела полиции обратилась 60-летняя жительница Шостки. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что 14-летняя внучка, которая находится на ее попечении, уже три дня не ночует дома, не ходит на занятия в школу и вообще местонахождение девочки неизвестно.

Как выяснили полицейские, несовершеннолетняя ушла из дома после ссоры с родными. Бабушка ждала, что девушка самостоятельно вернется домой, впрочем, после трех дней ее отсутствия, решила идти в полицию.

«Нашли несовершеннолетнюю на квартире ее 19-летнего товарища, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Она категорически отказывалась возвращаться домой, мотивируя тем, что ее там бьют».

Школьницу доставили в отдел полиции, туда же вызвали и ее бабушку. По словам девушки, родной отец, которого лишили родительских прав, периодически приезжает из деревни к своей матери - ее бабушки. Во время таких «посещения» и возникают недоразумения и ссоры, заканчивающиеся рукоприкладством.

Слова своей внучки пенсионерка категорически отрицает и обвиняет последнюю в непослушания и краже 1000 гривен из кошелька.

Сейчас правоохранители проводят профилактические беседы с членами семьи, объясняют о возможных последствиях таких отношений и поступков. По фактам обвинений девушки и бабушки также проводится проверка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Сбежавший ребенок Шостка

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