Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32252

Прокуратура направила обвинительный акт по экс-главврачу Ахтырской психбольницы в суд

На Сумщине будут судить бывшего главного врача психиатрической больницы, в результате противоправных действий которой умерло 4 пациента.

Прокуратурой Сумской области в среду, 22 ноября 2017 года, направлено в суд обвинительный акт в отношении уже бывшего главного врача коммунального учреждения «Областная специализированная психиатрическая больница № 2» по обвинению в оставлении в опасности и пытках холодом пациентов учреждения, а также в подстрекательстве коллег к противоправным действиям.

По инициативе прокуратуры в начале года проведена эксгумация семи трупов пациентов указанной больницы, умерших в декабре 2016 года якобы от сердечно-сосудистой недостаточности, отека головного мозга или интоксикации. Однако, согласно официальным результатам проведенной эксгумации и выводам судебно-медицинских экспертиз установлено, что патологоанатомическое исследование трупов вообще не проводилось, составленные документы поддельные, причиной смерти пяти пациентов является острая гнойная пневмония.

Досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2016-го - январе 2017 года в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура была недопустимо низкой (от 10 до 18 градусов при установленной норме 20 градусов по шкале Цельсия). Однако главный врач, понимая негативное влияние таких показателей температурного режима на здоровье пациентов, поскольку она почти 14 лет работала пульмонологом, не принимала никаких действенных мер по решению данной ситуации.

По имеющейся информации, главный врач относилась к пациентам больницы как к неполноценным членам общества. Всего в указанный период на лечении в учреждении находилось 453 человека, которые страдали от холода, смерть 4 из них находится в причинной связи с нарушением температурного режима в больнице.

Понимая неотвратимость наказания за оставление без помощи умерших, находящихся в опасном для жизни состоянии и лишенные возможности принять меры к самосохранению, обвиняемая, пользуясь личными связями, подбила врача-патологоанатома внести в официальные документы заведомо ложные сведения о причинах смерти умерших.

Действия бывшего руководителя учреждения квалифицированы по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации), ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) и ч. 4 ст. 27 / ч. 1 ст. 366 (подстрекательство к составлению должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.

Судить будут также и врача-патологоанатома, которая, не проведя должным образом вскрытие трупов, по указанию бывшего главного врача внесла в медицинскую документацию заведомо ложные сведения о патологоанатомическим диагнозе и клинико-патологоанатомическом эпикризе, чем способствовала сокрытию преступных действий главного врача психиатрической больницы.

Врачу-патологоанатому инкриминируется совершение преступлений по ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 135 (пособничество в оставлении без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии) и ч. 1 ст. 366 (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.

Справка: обвиняемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Лилия Неофитная

По тематике

31.05.2017 17:43

На прокуратуру пытаются повлиять по делу о Лилии Неофитной

Осуществляя функции прокуратуры, прокурор является независимым от любого незаконного влияния, давления, вмешательства....

24.05.2017 17:13

Лилия Неофитная, которую судят за истязания пациентов, хочет вернуться на работу

Бывший главврач областной психиатрической больницы № 2 под ахтырской Лилия Неофитная, которая подозревается в оставлении в опасности и истязании пациентов,...

22.05.2017 17:26

Лилии Неофитной избрали меру пресечения - частичный домашний арест

22 мая следственным судьей было отказано в удовлетворении ходатайства следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в...

13.05.2017 10:08

Лилию Неофитную хотят посадить за решетку

Прокуратура готовит в суд ходатайство об избрании бывшему главному врачу психиатрической больницы более сурового пресечения....

12.05.2017 12:43

Экс-директору Ахтырской психбольницы не продлили домашний арест

12 мая в Заречном райсуде рассматривалось ходатайство прокуратуры о продлении срока действия домашнего ареста бывшему руководителю психиатрической больницы....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Музеи Ватикана 3D"
"Музеи Ватикана 3D"
Кино Планета Кино
18.00
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.