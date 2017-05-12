Прокуратура направила обвинительный акт по экс-главврачу Ахтырской психбольницы в суд На Сумщине будут судить бывшего главного врача психиатрической больницы, в результате противоправных действий которой умерло 4 пациента.

Прокуратурой Сумской области в среду, 22 ноября 2017 года, направлено в суд обвинительный акт в отношении уже бывшего главного врача коммунального учреждения «Областная специализированная психиатрическая больница № 2» по обвинению в оставлении в опасности и пытках холодом пациентов учреждения, а также в подстрекательстве коллег к противоправным действиям.

По инициативе прокуратуры в начале года проведена эксгумация семи трупов пациентов указанной больницы, умерших в декабре 2016 года якобы от сердечно-сосудистой недостаточности, отека головного мозга или интоксикации. Однако, согласно официальным результатам проведенной эксгумации и выводам судебно-медицинских экспертиз установлено, что патологоанатомическое исследование трупов вообще не проводилось, составленные документы поддельные, причиной смерти пяти пациентов является острая гнойная пневмония.

Досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2016-го - январе 2017 года в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура была недопустимо низкой (от 10 до 18 градусов при установленной норме 20 градусов по шкале Цельсия). Однако главный врач, понимая негативное влияние таких показателей температурного режима на здоровье пациентов, поскольку она почти 14 лет работала пульмонологом, не принимала никаких действенных мер по решению данной ситуации.

По имеющейся информации, главный врач относилась к пациентам больницы как к неполноценным членам общества. Всего в указанный период на лечении в учреждении находилось 453 человека, которые страдали от холода, смерть 4 из них находится в причинной связи с нарушением температурного режима в больнице.

Понимая неотвратимость наказания за оставление без помощи умерших, находящихся в опасном для жизни состоянии и лишенные возможности принять меры к самосохранению, обвиняемая, пользуясь личными связями, подбила врача-патологоанатома внести в официальные документы заведомо ложные сведения о причинах смерти умерших.

Действия бывшего руководителя учреждения квалифицированы по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации), ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) и ч. 4 ст. 27 / ч. 1 ст. 366 (подстрекательство к составлению должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.

Судить будут также и врача-патологоанатома, которая, не проведя должным образом вскрытие трупов, по указанию бывшего главного врача внесла в медицинскую документацию заведомо ложные сведения о патологоанатомическим диагнозе и клинико-патологоанатомическом эпикризе, чем способствовала сокрытию преступных действий главного врача психиатрической больницы.

Врачу-патологоанатому инкриминируется совершение преступлений по ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 135 (пособничество в оставлении без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии) и ч. 1 ст. 366 (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.

Справка: обвиняемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.