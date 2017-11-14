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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1142

На Волыни будут судить двух воровок с Сумщины

На Волыни будут судить жительниц Сумщины, которые нанесли жителям Луцкого района ущерб на более 2 млн гривен.

Луцкая местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух жительниц Сумщины, которые на Волыни промышляли кражами.

В августе 2017 года 32-летняя ранее судимая за кражи жительница города Сумы, проникнув в дом в селе Рованцы Луцкого района, похитила денежные средства, ювелирные изделия и ценности, нанеся владелице дома имущественного ущерба почти 2,2 миллиона гривен.

В скором времени воровку задержали. В ходе досудебного расследования стало известно о том, что злоумышленница на Волыни не впервые.

Установили, что за год до этого, в июле 2016 года, вместе со своей также судимой за кражи подругой она проникла в дом в селе Подгайцы Луцкого района, откуда похитила средства и ценности более чем 86 тыс. гривен.

А в августе 2016 года злоумышленницы из другого дома в этом же селе похитили ювелирных изделий, бытовой техники, одежды, обуви и домашнего мелочи более чем 133 тысяч гривен.

Обеих женщин сейчас обвиняют в совершении краж, соединенных с проникновением в жилье, которые нанесли потерпевшим значительный ущерб (уголовное преступление, предусмотренное ч.3 ст. 185 УК Украины), а старшую - еще и в совершении кражи, которая нанесла потерпевшей имущественный ущерб в особо крупных размерах (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.5 ст. 185 УК Украины).

Дальнейшую судьбу обвиняемых решит суд, сообщает пресс-служба Волынской прокуратуры.

Право Волынь Кражи

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