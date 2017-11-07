На Сумщине пьянка закончилась убийством Совместная пьянка, в которой участвовали двое жителей села Искривщина Белопольского района закончилась убийством одного из мужчин.

Вечером в Белопольское отделение полиции поступило сообщение от фельдшера Белопольской центральной районной больницы о том, что в одном из домов в селе Искривщина произошла драка, в результате которой есть пострадавшие.

Следственно-оперативная группа полиции, прибыв по указанному адресу выяснила, что в гости к 34-летнему жителю села, пришел его 61-летний сосед по улице. Сидели за столом за бутылкой самогона с незамысловатым закуской и разговорами, пока гость случайно не опрокинул стакан водки. Этот факт сильно разозлил хозяина дома, и он с бранью набросился на приятеля. А уже через мгновение схватил с пола металлический совок и нанес им несколько ударов по голове односельчанину. Когда пенсионер упал, злоумышленник не остановился, и ногами ударил несколько раз мужчину по телу.

О пострадавшем в результате избиения односельчанина, узнали соседи и вызвали «скорую», но мужчина скончался еще до ее приезда от полученных телесных повреждений.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины и сообщила о подозрении 34-летнему злоумышленнику. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.