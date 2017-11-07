Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18162

На Сумщине пьянка закончилась убийством

Совместная пьянка, в которой участвовали двое жителей села Искривщина Белопольского района закончилась убийством одного из мужчин.

Вечером в Белопольское отделение полиции поступило сообщение от фельдшера Белопольской центральной районной больницы о том, что в одном из домов в селе Искривщина произошла драка, в результате которой есть пострадавшие.

Следственно-оперативная группа полиции, прибыв по указанному адресу выяснила, что в гости к 34-летнему жителю села, пришел его 61-летний сосед по улице. Сидели за столом за бутылкой самогона с незамысловатым закуской и разговорами, пока гость случайно не опрокинул стакан водки. Этот факт сильно разозлил хозяина дома, и он с бранью набросился на приятеля. А уже через мгновение схватил с пола металлический совок и нанес им несколько ударов по голове односельчанину. Когда пенсионер упал, злоумышленник не остановился, и ногами ударил несколько раз мужчину по телу.

О пострадавшем в результате избиения односельчанина, узнали соседи и вызвали «скорую», но мужчина скончался еще до ее приезда от полученных телесных повреждений.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины и сообщила о подозрении 34-летнему злоумышленнику. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Право Белопольский район Убийство

По тематике

Вчера 15:58

На Сумщине сын задушил родную мать

Как сообщили в Кролевецком отделении полиции, 19 ноября в селе Ярославец Кролевецкого района, мужчина 1965 года обратился к местному фельдшеру...

Вчера 15:49

В Глухове полицейские выясняют обстоятельства гибели 47-летнего мужчины

Тело мужчины без признаков жизни увидел случайный прохожий посреди улицы и уведомил полицию....

17.11.2017 15:44

На Сумщине дали 11 лет за убийство

К 11 годам лишения свободы приговорен злоумышленник, который совершил ряд преступлений, в том числе умышленное убийство, и длительное время скрывался...

14.11.2017 14:22

На Сумщине будут судить комбайнера, который задавил человека

На скамье подсудимых оказался работник сельскохозяйственного предприятия,

-за нарушения правил безопасности которого погиб человек...

07.11.2017 15:07

На Сумщине алкоголик убил престарелую мать

До 10 лет лишения свободы грозит мужчине, который лишил жизни свою мать...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Музеи Ватикана 3D"
"Музеи Ватикана 3D"
Кино Планета Кино
18.00
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.