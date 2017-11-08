Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:31209

Экс-глава Хозсуда Сумской области одолжил 5 млн у бывшего помощника Чмыря

Андрей Комар дал взаймы 5 миллионов гривен экс-главе Хозяйственного суда Сумской области Александру Коваленко.

Об этом пишет 368.media со ссылкой на уведомление о существенном изменении в имущественном состоянии представителя Фемиды.

Раскрытый на получении взятки в 26 тыс. долларов,  судья внесет их как залог. Андрей Комар был помощником народного депутата от «Партии регионов» Юрия Чмыря, который позже был губерантором Сумщины, а до недавних пор, нардепа-члена депутатской группы «Воля народа» Игоря Молотка.

Юрий Чмырь был главой Сумской обладминистрации (2010-2013 года), замглавы Администрации Президента (2013-2014 года), а также является депутатом Сумского облсовета.

Право Александр Коваленко

По тематике

17.11.2017 08:03

Подозреваемый во взяточничестве судья сообщил о вмешательстве в его деятельность как судьи

Судья Хозяйственного суда Сумской области Александр Коваленко обратился в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру Украины с сообщением о вмешательстве...

16.11.2017 13:26

Подозреваемый во взяточничестве глава Сумского хозсуда не задекларировал BMW X5

Глава Хозяйственного суда Сумской области Александр Коваленко не задекларировал BMW X5 2016 года выпуска....

14.11.2017 16:18

Высший совет правосудия отстранил судью, подозреваемого во взяточничестве

Высший совет правосудия принял решение временно отстранить судью в связи с привлечением к уголовной ответственности....

13.11.2017 17:20

Экс-глава Хозсуда Сумщины, подозреваемый во взяточничестве, сделал заявление

Судья Александр Коваленко обратился в Высший совет правосудия с заявлением о временном освобождении от исполнения служебных обязанностей на период расследования....

08.11.2017 17:39

Экс-главу Сумского хозсуда выпустят за 5 миллионов

Хотя прокуратура просила взять под стражу с залогом в 9 млн грн....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Музеи Ватикана 3D"
"Музеи Ватикана 3D"
Кино Планета Кино
18.00
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.