Экс-глава Хозсуда Сумской области одолжил 5 млн у бывшего помощника Чмыря

Об этом пишет 368.media со ссылкой на уведомление о существенном изменении в имущественном состоянии представителя Фемиды.
Раскрытый на получении взятки в 26 тыс. долларов, судья внесет их как залог. Андрей Комар был помощником народного депутата от «Партии регионов» Юрия Чмыря, который позже был губерантором Сумщины, а до недавних пор, нардепа-члена депутатской группы «Воля народа» Игоря Молотка.
Юрий Чмырь был главой Сумской обладминистрации (2010-2013 года), замглавы Администрации Президента (2013-2014 года), а также является депутатом Сумского облсовета.
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