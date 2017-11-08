Экс-глава Хозсуда Сумской области одолжил 5 млн у бывшего помощника Чмыря Андрей Комар дал взаймы 5 миллионов гривен экс-главе Хозяйственного суда Сумской области Александру Коваленко.

Об этом пишет 368.media со ссылкой на уведомление о существенном изменении в имущественном состоянии представителя Фемиды.

Раскрытый на получении взятки в 26 тыс. долларов, судья внесет их как залог. Андрей Комар был помощником народного депутата от «Партии регионов» Юрия Чмыря, который позже был губерантором Сумщины, а до недавних пор, нардепа-члена депутатской группы «Воля народа» Игоря Молотка.

Юрий Чмырь был главой Сумской обладминистрации (2010-2013 года), замглавы Администрации Президента (2013-2014 года), а также является депутатом Сумского облсовета.