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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:56115

Сумские футзалисты разыграли Кубок Сергея Кизеева

21 ноября в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко разыграли кубок Сергея Кизеева.

В финале сошлись «Сумыхимпром-СКИФ-2» и «Food Centre jr». «Химики-физкультурники» открыли счет в первом тайме. В конце второго «пищевики» сравняли, однако на последней минуте дубль Руслана Окипного принес победу «Сумыхимпрому-СКИФ-2», который уже в третий раз выигрывает этот трофей.

Лучшие игроки финала: Окипный Руслан («Сумыхимпром-СКИФ-2») и Береговой Александр («Food Centre jr»).

Кубок Сергея Кизеева

«Сумыхимпром-СКИФ-2» 3: 1 «Food Centre jr»

Голы: Лысенко Андрей (9), Окипный Руслан (40, 40) - Загорулько Ян (36)

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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