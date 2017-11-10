Сумские футзалисты разыграли Кубок Сергея Кизеева 21 ноября в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко разыграли кубок Сергея Кизеева.

В финале сошлись «Сумыхимпром-СКИФ-2» и «Food Centre jr». «Химики-физкультурники» открыли счет в первом тайме. В конце второго «пищевики» сравняли, однако на последней минуте дубль Руслана Окипного принес победу «Сумыхимпрому-СКИФ-2», который уже в третий раз выигрывает этот трофей.

Лучшие игроки финала: Окипный Руслан («Сумыхимпром-СКИФ-2») и Береговой Александр («Food Centre jr»).

Кубок Сергея Кизеева

«Сумыхимпром-СКИФ-2» 3: 1 «Food Centre jr»

Голы: Лысенко Андрей (9), Окипный Руслан (40, 40) - Загорулько Ян (36)