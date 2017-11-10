В Сумах отпраздновали 20-летие футзала юбилейным турниром «Юбилейный кубок» разыграли 21 ноября на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко.

В Сумах отметили 20-летие футзала, ведь именно 20 лет назад сумская команда «Колос» дебютировала в первой лиге чемпионата Украины по футзалу.

На площадке педуниверситета «Юбилейный кубок» разыграли команда «20 лет спустя» (игроки, которые играли в первой команде, и те, кто прошел школу сумского футзала), сборная Украины по футзалу среди спортсменов с недостатками зрения (которую тренируют сумчане Николай Чхайло, игрок первой сумской команды и автор первого гола сумчан в чемпионатах Украины Игорь Кравченко и Владимир Гладов - тренер «Колоса» образца 97-го), «Кадеты» и «Прессинг-2000». Полуфинальные матчи составили символические 20-ти минут.

Полуфиналы

Сборная Украины 6:0 «Кадеты»

Голы: Аврамов (1), Швец (4), Тремба (7, 17), Гетьманов (11), Щасный (20)

«20 лет спустя» 6:0 «Прессинг-2000»

Голы: Саенко (4, 7), Ляпа (11), Гриценко (16, 18), Галенин (20)

В матче за третье место «Кадеты» и «Прессинг-2000» сыграли два тайма по пять минут. Победу юность праздновала над опытом.

Матч за третье место

«Кадеты» 5: 2 «Прессинг-2000»

Голы: Жила (1), Кримец (2), Латышев (7), Четвиртак (7), Набока (9) - Шелковников (2), Прохорович (

В финале команды сыграли два тайма по 15 минут. А судьбу главного трофея решили только в серии послематчевых пенальти.

Финал

Сборная Украины 2: 2 (пен.2:3) «20 лет спустя»

Голы: Швец (10), Бадло (16) - Ожог (27), Саенко (29)

Пенальти: + Гетьманов, + Тремба, -Абрамов - + Ткаченко, + Пунько, + Ситало

Лучшими игроками турнира признаны Александр Качанов («Прессинг-2000»), Аркадий Латышев ( «Кадеты»), Александр Гетьманов (Сборная Украины) и Руслан Дядченко («20 лет спустя»).