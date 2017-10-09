На Сумщине 80% семей получают субсидии Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в январе-октябре 2017 года государственная субсидированная поддержка была назначена 356,5 тысячам или 80% общего количества семей Сумщины.

Общая сумма субсидий увеличилась и составила почти 122 млн грн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство уменьшился и в октябре текущего года составил 225 грн против 704 грн в прошлом году. Наибольший этот показатель в Бурынском и Глуховском районах (942 грн и 633 грн соответственно); наименьший - в Тростянецком и Великописаревском (36 грн и 62 грн соответственно).

Кроме того, за 10 месяцев текущего года 29,2 тыс. семьям были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму почти 82 млн грн. Средний размер наличной субсидии на одно домохозяйство в октябре 2017 года составил 2264 грн. Среди городов и районов Сумщины высокий этот показатель в г. Лебедин (3669 грн), самый низкий - в Краснопольском районе (787 грн).