На Сумщине 80% семей получают субсидии

Общая сумма субсидий увеличилась и составила почти 122 млн грн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство уменьшился и в октябре текущего года составил 225 грн против 704 грн в прошлом году. Наибольший этот показатель в Бурынском и Глуховском районах (942 грн и 633 грн соответственно); наименьший - в Тростянецком и Великописаревском (36 грн и 62 грн соответственно).
Кроме того, за 10 месяцев текущего года 29,2 тыс. семьям были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму почти 82 млн грн. Средний размер наличной субсидии на одно домохозяйство в октябре 2017 года составил 2264 грн. Среди городов и районов Сумщины высокий этот показатель в г. Лебедин (3669 грн), самый низкий - в Краснопольском районе (787 грн).
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