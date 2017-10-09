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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30118

На Сумщине 80% семей получают субсидии

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в январе-октябре 2017 года государственная субсидированная поддержка была назначена 356,5 тысячам или 80% общего количества семей Сумщины.

Общая сумма субсидий увеличилась и составила почти 122 млн грн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство уменьшился и в октябре текущего года составил 225 грн против 704 грн в прошлом году. Наибольший этот показатель в Бурынском и Глуховском районах (942 грн и 633 грн соответственно); наименьший - в Тростянецком и Великописаревском (36 грн и 62 грн соответственно).

Кроме того, за 10 месяцев текущего года 29,2 тыс. семьям были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму почти 82 млн грн. Средний размер наличной субсидии на одно домохозяйство в октябре 2017 года составил 2264 грн. Среди городов и районов Сумщины высокий этот показатель в г. Лебедин (3669 грн), самый низкий - в Краснопольском районе (787 грн).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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