В Сумах есть власть? Мэр Сум промолчал о незаконном мурале на стене ДДЮ

Сегодня, 22 ноября, на заседании исполкома Сумского горсовета депутаты горсовета Владимир Чепик и Андрей Крамченков обратились к мэру относительно мурала на здании Дворца детей и юношества, который практически повторяет логотип ОО «Східний корпус» и нарисован без разрешительных документов.
- Я скажу вам так: есть Калнышевский, Сагайдачный, Шевченко – без всяких этих, - отметил мэр.
- У меня вопросов к управлению архитектуры нет. Они не согласовали этот рисунок. У меня только один вопрос: в этом городе вообще есть власть? На самой центральной стене в городе ОПГ рисует свой логотип и все «обтекают», никто ничего не сделал. Единственное, полиция выписала протокол. Так, мне можно завтра прийти и нарисовать любой логотип на стене администрации?, - обратился к мэру Андрей Крамченков. - Штукатурки, как на Дворце, уже нет, стену не восстановить. Серым не закрасить – останется пятно. Мы теперь еще должны выделять деньги из горбюджета на ремонт фасада, таким образом, еще и получим убыток. Все молчат. Власть в городе есть? Реагировать будет?
- Есть, будет, - кратко ответил мэр. Позже добавил, что якобы есть несколько вариантов. Каких – не уточнил.
Напомним, новый «первый патриотический» мурал открыли с помпой вечером 21 ноября в День Достоинства и Свободы, но рисовали его без разрешения. Директор Дворца детей и юношества дважды вызывал полицию, которая ограничилась только составлением протоколов.
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