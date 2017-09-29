В Сумах есть власть? Мэр Сум промолчал о незаконном мурале на стене ДДЮ Мэр Сум Александр Лысенко не нашелся, что сказать на прямой вопрос о судьбе скандального мурала на фасаде Дворца детей и юношества, который нарисовали представители ОО «східний корпус».

Сегодня, 22 ноября, на заседании исполкома Сумского горсовета депутаты горсовета Владимир Чепик и Андрей Крамченков обратились к мэру относительно мурала на здании Дворца детей и юношества, который практически повторяет логотип ОО «Східний корпус» и нарисован без разрешительных документов.

- Я скажу вам так: есть Калнышевский, Сагайдачный, Шевченко – без всяких этих, - отметил мэр.

- У меня вопросов к управлению архитектуры нет. Они не согласовали этот рисунок. У меня только один вопрос: в этом городе вообще есть власть? На самой центральной стене в городе ОПГ рисует свой логотип и все «обтекают», никто ничего не сделал. Единственное, полиция выписала протокол. Так, мне можно завтра прийти и нарисовать любой логотип на стене администрации?, - обратился к мэру Андрей Крамченков. - Штукатурки, как на Дворце, уже нет, стену не восстановить. Серым не закрасить – останется пятно. Мы теперь еще должны выделять деньги из горбюджета на ремонт фасада, таким образом, еще и получим убыток. Все молчат. Власть в городе есть? Реагировать будет?

- Есть, будет, - кратко ответил мэр. Позже добавил, что якобы есть несколько вариантов. Каких – не уточнил.

Напомним, новый «первый патриотический» мурал открыли с помпой вечером 21 ноября в День Достоинства и Свободы, но рисовали его без разрешения. Директор Дворца детей и юношества дважды вызывал полицию, которая ограничилась только составлением протоколов.