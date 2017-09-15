На Сумщине снова обнаружили африканскую чуму

В ходе лабораторных исследований было установлено, что животные погибли от опасного инфекционного заболевания – африканской чумы свиней.
- Проведено заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, принято решение об установлении 40-дневного карантина на территории частной усадьбы, где расположен очаг заболевания, село Собичево определено зоной защиты, это 3-километровая зона, и в радиусе 10 км - это зона надзора, куда вошли Маковое, Гамалеевка и Гуково. Утвержден план мероприятий по ликвидации последствий. Специалисты Госпродпотребслужбы, ветеринарной медицины, Службы по чрезвычайным ситуациям и полиции проводят все необходимые действия, чтобы не допустить распространения опасной инфекции, - сообщил заместитель главы Шосткинской райгосадминистрации Сергей Ильенко.
На подворье, где была обнаружена африканская чума, содержалось всего три головы свиней.
В зоне защиты и надзора запрещен ввоз и вывоз живых свиней, животноводческой продукции.
Карантинные посты, как объяснил Сергей Ильенко, устанавливаться не будут, поскольку этого не предусматривает новая инструкция по недопущению распространения африканской чумы свиней.
Свиноводческих комплексов в селе нет. Изымать поголовье свиней у населения, по словам заместителя главы РГА, не будут. Подворный обход осуществляется исключительно с целью учета свинопоголовья и осмотра животных для своевременного выявления заболевания, сообщает Шостка.info.
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