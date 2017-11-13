Россиянин пытался подкупить пограничников

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на въезд в Украину рейсовым автобусом, который следовал из Москвы в Херсон, в качестве пассажира прибыл гражданин России. Во время мероприятий пограничного контроля мужчина не смог указать цель запланированного пребывания на территории Украины, а также не имел достаточного финансового обеспечения.
Однако, чтобы его все же пропустили через границу, иностранец решил подкупить пограничников и предложил неправомерное вознаграждение в сумме 1000 рублей РФ, на что получил категорический отказ.
В действиях 37-летнего россиянина, по украинскому законодательству, содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции.
В минувшую субботу в Краснопольском районе пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....
Утром 15 ноября в Краснопольском районе военнослужащие Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы задержали автомобиль с лошадьми....
Сегодня, 16 ноября, пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда обнаружили транспортное средство, который разыскивался Интерполом....
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники обнаружили комплектующие к компьютеру....
Сегодня ночью в железнодорожном пункте пропуска «Зерновое» во время проверки поезда сообщением «Николаев - Москва» пограничники Сумского отряда пресекли попытку...