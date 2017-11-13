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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1079

Россиянин пытался подкупить пограничников

Очередную попытку дачи неправомерной выгоды пограничники Сумского отряда зафиксировали в пункте пропуска «Бачевск».

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на въезд в Украину рейсовым автобусом, который следовал из Москвы в Херсон, в качестве пассажира прибыл гражданин России. Во время мероприятий пограничного контроля мужчина не смог указать цель запланированного пребывания на территории Украины, а также не имел достаточного финансового обеспечения.

Однако, чтобы его все же пропустили через границу, иностранец решил подкупить пограничников и предложил неправомерное вознаграждение в сумме 1000 рублей РФ, на что получил категорический отказ.

В действиях 37-летнего россиянина, по украинскому законодательству, содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции.

Право Взятка Пограничники

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