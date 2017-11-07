В сумских троллейбусах появились терминалы для оплаты банковской картой

Терминал Приватбанка для оплаты картой за проезд в троллейбусе. Фото: Андрей Шаванов
Об этом сообщает transport.sumy.ua. На данный момент новым оборудованием оснащены три единицы электротранспорта. Его установил «Приватбанк» за собственные средства без привлечения средств КП «Электроавтотранс» или бюджета. В ближайшее время персонал депо пройдет обучение по использованию новой системы оплаты, после чего ее запустят в тестовую эксплуатацию и проведут официальную презентацию проекта.
Механизм оплаты предусматривает, что пассажир сможет оплатить за проезд картой систем Visa, Mastercard или Простір любого банка. К оплате будут приниматься карты с магнитной полосой, чипом, а также безконтактные карты. Для проведения платежа пассажиру не нужно будет вводить пин-код. В случае, если оплата будет успешной, на экране терминала отобразится зеленый знак подтверждения.
Контролеры или кондукторы КП «Электроавтотранс» смогут проверить, оплатил ли пассажир за проезд, с помощью специальных переносных терминалов, которые им выдадут в рамках проекта.
Сейчас подобная система оплаты за проезд введена в некоторых трамваях Днепра. Ранее в Сумах «Приватбанк» совместно с КП «Электроавтотранс» позволил пассажирам оплачивать за проезд в коммунальных троллейбусах и автобусах через приложение Приват24 путем сканирования QR-кодов.
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