В Тростянце создадут свою телерадиокомпанию

Соответствующее решение приняли 21 ноября вновь избранные депутаты городского совета на первой сессии 7 созыва. Частоты местной FM-радиостанции и цифрового телевидения будут покрывать 50-километровое расстояние от Тростянецкой телебашни.
По предложению городского головы Юрия Бовы, депутаты назначили на должность директора Юрия Дарагана - опытного телевизионщика и журналиста из Сум, который в первые годы основания ТРК «Видикон» был ее генеральным директором.
Юрий Дараган заверил депутатов, что Тростянецкая громада будет иметь собственный качественный информационный - телевизионный и радийный - продукт.
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