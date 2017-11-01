В Тростянце создадут свою телерадиокомпанию В Тростянецкой громаде создается коммунальное предприятие «Телерадиокомпания Тростянец».

Соответствующее решение приняли 21 ноября вновь избранные депутаты городского совета на первой сессии 7 созыва. Частоты местной FM-радиостанции и цифрового телевидения будут покрывать 50-километровое расстояние от Тростянецкой телебашни.

По предложению городского головы Юрия Бовы, депутаты назначили на должность директора Юрия Дарагана - опытного телевизионщика и журналиста из Сум, который в первые годы основания ТРК «Видикон» был ее генеральным директором.

Юрий Дараган заверил депутатов, что Тростянецкая громада будет иметь собственный качественный информационный - телевизионный и радийный - продукт.