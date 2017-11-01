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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2482

В Тростянце создадут свою телерадиокомпанию

В Тростянецкой громаде создается коммунальное предприятие «Телерадиокомпания Тростянец».

Соответствующее решение приняли 21 ноября вновь избранные депутаты городского совета на первой сессии 7 созыва. Частоты местной FM-радиостанции и цифрового телевидения будут покрывать 50-километровое расстояние от Тростянецкой телебашни.

По предложению городского головы Юрия Бовы, депутаты назначили на должность директора Юрия Дарагана - опытного телевизионщика и журналиста из Сум, который в первые годы основания ТРК «Видикон» был ее генеральным директором.

Юрий Дараган заверил депутатов, что Тростянецкая громада будет иметь собственный качественный информационный - телевизионный и радийный - продукт.

Общество СМИ Телерадиовещание Тростянец Тростянецкая ОТГ Юрий Дараган

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«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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