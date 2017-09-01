На Сумщине будут судить банду, напавшую на семью фермера

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении группы из четырех человек, которые обвиняются в бандитизме и разбойном нападении на семью фермеров.
Досудебным следствием установлено, что ранее неоднократно судимый 38-летний роменчанин организовал банду, в состав которой вошли два гражданина Грузии и житель Запорожской области. Участники банды разные по возрасту и национальности, однако их объединяло общее желание достичь противоправного обогащения. Для этого организатор приобрел пистолет ПМ-Т, кепки и платки, с целью сокрытия внешности, а также пластиковые хомуты и липкую ленту.
Подыскав потенциальных жертв, злоумышленник распределил между участниками роли и назначил дату нападения на семью фермеров, проживающих в селе Саи, что на Липоводолинщине. По данным организатора, в доме должна была находиться большая сумма средств, полученных фермером от продажи зерновых культур. Участники банды накануне нападения несколько раз приезжали к дому фермера, осматривали и изучали прилегающую территорию, возможные пути подхода и отхода к дому, выезда и въезда на территорию села.
Как сообщил прокурор отдела прокуратуры Сумской области Максим Токарь, 14 июня 2017 года около 22.00 злоумышленники проникли в дом фермера. Привязав мужчину к стулу, нападавшие начали наносить ему удары, требуя денег. Не выдержав издевательства над сыном, 69-летняя мать отдала злоумышленникам все деньги, которые были в доме, - 2600 гривен. После этого нападавшие, прихватив еще видеокамеру и убедившись, что в доме больше нет ценностей, исчезли в неизвестном направлении. Благодаря оперативности и профессионализма сотрудников полиции, уже через час злоумышленники были задержаны в Недригайловском районе.
По ходатайству прокуратуры всем четырем злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Сейчас их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный организованной группой) и ст. 257 (бандитизм) УК Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.
Разбойное нападение произошло в начале лета, тогда от рук злоумышленников пострадала семья местного фермера. Полиция задержала нападавших через несколько часов...
Работники Липоводолинского отделения полиции выясняют местонахождение Богдановского Вячеслава Федоровича, 1982 г.р., жителя с. Колядинец Липоводолинского района....
По заключению экспертов-взрывотехников, такое количество шашек составляет около 4 кг тротилового эквивалента....
В Липоводолинское отделения полиции поступило сообщение от врачей о 48-летнем пациенте с проникающим ножевым ранение в область грудной клетки....
В казацком поселке Байраки Липоводолинского района громада села построила прекрасный храм, который является копией некогда разрушенного храма в древнерусском стиле....