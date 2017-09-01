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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30112

На Сумщине будут судить банду, напавшую на семью фермера

До 15 лет лишения свободы грозит четырем участникам банды, совершивших разбойное нападение на семью фермеров.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении группы из четырех человек, которые обвиняются в бандитизме и разбойном нападении на семью фермеров.

Досудебным следствием установлено, что ранее неоднократно судимый 38-летний роменчанин организовал банду, в состав которой вошли два гражданина Грузии и житель Запорожской области. Участники банды разные по возрасту и национальности, однако их объединяло общее желание достичь противоправного обогащения. Для этого организатор приобрел пистолет ПМ-Т, кепки и платки, с целью сокрытия внешности, а также пластиковые хомуты и липкую ленту.

Подыскав потенциальных жертв, злоумышленник распределил между участниками роли и назначил дату нападения на семью фермеров, проживающих в селе Саи, что на Липоводолинщине. По данным организатора, в доме должна была находиться большая сумма средств, полученных фермером от продажи зерновых культур. Участники банды накануне нападения несколько раз приезжали к дому фермера, осматривали и изучали прилегающую территорию, возможные пути подхода и отхода к дому, выезда и въезда на территорию села.

Как сообщил прокурор отдела прокуратуры Сумской области Максим Токарь, 14 июня 2017 года около 22.00 злоумышленники проникли в дом фермера. Привязав мужчину к стулу, нападавшие начали наносить ему удары, требуя денег. Не выдержав издевательства над сыном, 69-летняя мать отдала злоумышленникам все деньги, которые были в доме, - 2600 гривен. После этого нападавшие, прихватив еще видеокамеру и убедившись, что в доме больше нет ценностей, исчезли в неизвестном направлении. Благодаря оперативности и профессионализма сотрудников полиции, уже через час злоумышленники были задержаны в Недригайловском районе.

По ходатайству прокуратуры всем четырем злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Сейчас их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный организованной группой) и ст. 257 (бандитизм) УК Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

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