Сумчанам увеличили размер ряда социальных выплат

В департаменте социальной защиты населения сообщают, что согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» с 1 октября 2017 года повышенные размеры пособий, назначенных в соответствии с Законами Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам» и «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам».
Поэтому с 1 октября текущего года департаментом проведен массовый перерасчет указанных видов выплат с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность в размере 1452 гривен.
Данные доплаты пособий включены в выплатные ведомости I периода ноября текущего года и зачислены на расчетные счета получателей.
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