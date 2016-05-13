Сумчанам увеличили размер ряда социальных выплат Департамент социальной защиты населения провел перерасчет социальных выплат инвалидам с детства и детям-инвалидам, а также лицам, не имеющим права на пенсию и инвалидам.

В департаменте социальной защиты населения сообщают, что согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» с 1 октября 2017 года повышенные размеры пособий, назначенных в соответствии с Законами Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам» и «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам».

Поэтому с 1 октября текущего года департаментом проведен массовый перерасчет указанных видов выплат с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность в размере 1452 гривен.

Данные доплаты пособий включены в выплатные ведомости I периода ноября текущего года и зачислены на расчетные счета получателей.