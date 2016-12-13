Копы остановили «металлиста» на микроавтобусе

Патрулируя улицу Первомайскую, полицейские заметили автомобиль Ford Transit, по которому было ориентирование по причастности водителя к краже металлолома из кооперативов на улице Герасима Кондратьева. Поэтому патрульные приняли решение остановить указанное авто.
Во время проверки документов 39-летний мужчина нервничал и путался в показаниях. Во время поверхностной проверки транспортного средства, в его салоне, инспекторы заметили мешок, в котором находился разный металлолом.
Объяснить историю происхождения и дальнейшего распоряжения указанным металлоломом гражданин не смог.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Cумского отделения полиции.
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