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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Копы остановили «металлиста» на микроавтобусе

Патрульные обнаружили мужчину, который может быть причастен к краже металлолома.

Патрулируя улицу Первомайскую, полицейские заметили автомобиль Ford Transit, по которому было ориентирование по причастности водителя к краже металлолома из кооперативов на улице Герасима Кондратьева. Поэтому патрульные приняли решение остановить указанное авто.

Во время проверки документов 39-летний мужчина нервничал и путался в показаниях. Во время поверхностной проверки транспортного средства, в его салоне, инспекторы заметили мешок, в котором находился разный металлолом.

Объяснить историю происхождения и дальнейшего распоряжения указанным металлоломом гражданин не смог.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Cумского отделения полиции.

Право Металлолом

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