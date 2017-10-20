Экс-мэр Сум поиздевался над незаконным муралом «Східного корпусу» Бывший мэр Сум Геннадий Минаев на своей странице в фейсбуке выложил свое видение «патриотического мурала» от ОО «Східний корпус», которое дорисовали 21 ноября на фасаде Дворца детей и юношества.

«Вот зря Вы все критикуете! Хороший мурал у «простых парней с улицы», «националистов рабочих кварталов» получился (приведені цитаты из комментария бывшего главі Сумского облсовета Семена Салатенко о членах ОО «Східний корпус» в компании которых он был несколько раз замечен - Ред.). Не гавкайте, в общем, караван идет. Лайте лучше, т.е. лайки ставьте! :-)»- написал он.

Напомним, мэм «Атошо!» появился в мае, когда лидер организации Денис Сокур пришел на заседание комиссии по вопросам транспорта и кричал на чиновников, а потом еще и подрался с депутатом городского совета Андреем Крамченковым.