Экс-мэр Сум поиздевался над незаконным муралом «Східного корпусу»

«Вот зря Вы все критикуете! Хороший мурал у «простых парней с улицы», «националистов рабочих кварталов» получился (приведені цитаты из комментария бывшего главі Сумского облсовета Семена Салатенко о членах ОО «Східний корпус» в компании которых он был несколько раз замечен - Ред.). Не гавкайте, в общем, караван идет. Лайте лучше, т.е. лайки ставьте! :-)»- написал он.
Напомним, мэм «Атошо!» появился в мае, когда лидер организации Денис Сокур пришел на заседание комиссии по вопросам транспорта и кричал на чиновников, а потом еще и подрался с депутатом городского совета Андреем Крамченковым.
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