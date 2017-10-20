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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:44273

Экс-мэр Сум поиздевался над незаконным муралом «Східного корпусу»

Бывший мэр Сум Геннадий Минаев на своей странице в фейсбуке выложил свое видение «патриотического мурала» от ОО «Східний корпус», которое дорисовали 21 ноября на фасаде Дворца детей и юношества.

«Вот зря Вы все критикуете! Хороший мурал у «простых парней с улицы», «националистов рабочих кварталов» получился (приведені цитаты из комментария бывшего главі Сумского облсовета Семена Салатенко о членах ОО «Східний корпус» в компании которых он был несколько раз замечен - Ред.). Не гавкайте, в общем, караван идет. Лайте лучше, т.е. лайки ставьте! :-)»- написал он.

Напомним, мэм «Атошо!» появился в мае, когда лидер организации Денис Сокур пришел на заседание комиссии по вопросам транспорта и кричал на чиновников, а потом еще и подрался с депутатом городского совета Андреем Крамченковым.

Общество Мурал Східний корпус

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«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
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«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
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«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
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«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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