В Сумах разыграли осенний кубок Теннисной академии

Юные воспитанники Теннисной академии соревновались в двух лигах.
3 лига: 1 место- Наумова Валерия, 2 место- Ганина Мария, 3 место - Погребицкий Максим.
2 лига: 1 место - Бабченко Иван, 2 место - Гриценко София, 3 место - Тарасенко Денис.
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