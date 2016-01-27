«Приключения Алисы в Стране Чудес» - лондонский балет для всей семьи 30 ноября в Сумах на большом экране кинотеатра «Планета Кино» взорвется яркими эмоциями уникальная постановка балета «Приключения Алисы в Стране Чудес» Королевского театра Ковент Гарден.

Балет Кристофера Уилдона ворвался на сцену в вихре красок, сценического волшебства и сложной, изобретательной хореографии.

История начинается в солнечный день на чаепитии в саду, когда Алиса видит, как друг ее родителей Льюис Кэрролл превращается в белого кролика. Она следует за ним в кроличью нору, и все становится все более странным и странным...

Музыка Джоби Тэлбота сочетает современное звучание с лирическими мелодиями. Яркие, экстравагантные декорации Боба Кроули используют все мыслимые средства, от кукол-марионеток в видеопроекций, чтобы вдохнуть жизнь в Страну Чудес.

Алиса встречает множество удивительных и мгновенно узнаваемых персонажей - от взбалмошной Червоной Дамы, которая выполняет смехотворную пародию на розовое адажио из «Спящей красавицы», к карточному кордебалета, загадочной Гусеницы и Безумного Шляпника, отражающий чечетку.

Этот волшебный спектакль сочетает лучшие стороны Лондонского Королевского балета - хореографию мирового класса и увлекательное зрелище для всей семьи.

Показ состоится 30 ноября в кинотеатре «Планета кино»

Билеты в продаже -

https://cabinet.planetakino.ua/hall/?show_id=412874&theatre_id=pk-sumy&_ga=2.167107710.1516631259.1511170727-1522341451.1476708232 ®