«Приключения Алисы в Стране Чудес» - лондонский балет для всей семьи

Балет Кристофера Уилдона ворвался на сцену в вихре красок, сценического волшебства и сложной, изобретательной хореографии.
История начинается в солнечный день на чаепитии в саду, когда Алиса видит, как друг ее родителей Льюис Кэрролл превращается в белого кролика. Она следует за ним в кроличью нору, и все становится все более странным и странным...
Музыка Джоби Тэлбота сочетает современное звучание с лирическими мелодиями. Яркие, экстравагантные декорации Боба Кроули используют все мыслимые средства, от кукол-марионеток в видеопроекций, чтобы вдохнуть жизнь в Страну Чудес.
Алиса встречает множество удивительных и мгновенно узнаваемых персонажей - от взбалмошной Червоной Дамы, которая выполняет смехотворную пародию на розовое адажио из «Спящей красавицы», к карточному кордебалета, загадочной Гусеницы и Безумного Шляпника, отражающий чечетку.
Этот волшебный спектакль сочетает лучшие стороны Лондонского Королевского балета - хореографию мирового класса и увлекательное зрелище для всей семьи.
Показ состоится 30 ноября в кинотеатре «Планета кино»
Билеты в продаже -
https://cabinet.planetakino.ua/hall/?show_id=412874&theatre_id=pk-sumy&_ga=2.167107710.1516631259.1511170727-1522341451.1476708232 ®
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