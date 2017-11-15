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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15204

Стало известно, из-за чего сын убил собственную мать в Кролевецком районе

Чтобы поселить любимую женщину в доме матери, 52-летний житель с.Ярославец Кролевецкого района обратился к крайностям. Из-за нежелания той видеть в доме еще одну хозяйку, сын сначала избил ее, а потом схватил за шею и задушил.

О смерти 80-летней пенсионерки в полицию сообщила местная фельдшер. Работники следственно-оперативной группы во время выезда на место происшествия обнаружили на теле женщины многочисленные телесные повреждения, что свидетельствовало о насильственной смерти. А как установили судмедэксперты, умерла она в результате асфиксии.

Проведенной проверкой полицейские выяснили, что к смерти пенсионерки причастен ее сын, который проживал с ней. Мужчина находился во дворе и не отрицал своей вины.

«Как установили полицейские, сын пенсионерки ранее уже имел судимости и отличался переменчивым настроением, что, вероятно, и стало причиной таких трагических последствий, - комментирует ситуацию Олег Переход, начальник Кролевецкого отделения полиции. – В тот день, по его словам, он решил поговорить с матерью о переезде в их доме его любимой женщины, а когда старушка ответила категорическим отказом, он начал бить родную мать, а потом схватил ее за шею и задушил».

Сейчас злоумышленник находится под стражей. В отношении него уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Убийство». Ему грозит наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кролевецкий район Убийство

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