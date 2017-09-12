Антимонопольный комитет расследует незаконные действия «Сумыгаза»

По результатам проверки было установлено, что в течение 2016 за счет потребителей ПАО «Сумыгаз» было отремонтировано 12 приборов учета газа и 564 шт. заменено на новые, за первое полугодие 2017 - за средства потребителей было отремонтировано 12 шт., заменены на новые - 206 шт, сообщает пресс-служба ведомства.
Впрочем, учитывая требования действующего законодательства ПАО «Сумыгаз» должно за свой счет обеспечить ремонт всех бытовых счетчиков газа, которые после проведения периодической поверки были признаны непригодными к эксплуатации. В случае признания счетчика газа потребителя непригодным к дальнейшей эксплуатации и ремонта, а также после окончания двухмесячного срока со дня письменного уведомления о его непригодности, установить потребителю новый счетчик за счет предприятия.
Как установил антимонопольный комитет, такие действия ПАО «Сумыгаз» противоречат требованиям действующего законодательства.
связи с указанным распоряжением административной коллегии территориального отделения антимонопольного комитета от 14.11.2017 № 44 начато рассмотрение дела по признакам нарушения ОАО «Сумыгаз», предусмотренного пунктом 2 статьи 50, частью 1 статьи 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".
Расследование дела продолжается, территориальным отделением осуществляется сбор доказательств по делу.
Вместе с тем, потребителям, которые понесли расходы за замену или ремонт счетчиков и имеют документы, подтверждающие это советуют обратиться в территориальное отделение АМКУ (г. Сумы, ул. Харьковская 30/1,) с соответствующим заявлением.
К заявлению желательно приложить следующие документы:
1. Копию сообщения ПАО «Сумыгаз» о периодической поверке счетчика
2. Копию сообщения о признании счетчика непригодным к эксплуатации или ремонту.
3. Копию справки о непригодности средства измерительной техники.
4. Копию Акта о непригодности к дальнейшей эксплуатации и ремонту.
5. Копию товарного чека на покупку / или ремонт газового счетчика.
6. Копию страницы Абонентской книги с записью о снятии на поверку счетчика и установке (замене) после проверки.
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