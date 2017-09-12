Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:31201

Антимонопольный комитет расследует незаконные действия «Сумыгаза»

По результатам рассмотрения заявления потребителя ПАО «Сумыгаз», территориальное отделение антимонопольного комитета Украины провело исследования состояния рынка распределения природного газа, в частности, услуги, в состав которой входит выполнение для населения работ по периодической поверке счетчиков газа, их ремонту и техническому обслуживанию (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж).

По результатам проверки было установлено, что в течение 2016 за счет потребителей ПАО «Сумыгаз» было отремонтировано 12 приборов учета газа и 564 шт. заменено на новые, за первое полугодие 2017 - за средства потребителей было отремонтировано 12 шт., заменены на новые - 206 шт, сообщает пресс-служба ведомства.

Впрочем, учитывая требования действующего законодательства ПАО «Сумыгаз» должно за свой счет обеспечить ремонт всех бытовых счетчиков газа, которые после проведения периодической поверки были признаны непригодными к эксплуатации. В случае признания счетчика газа потребителя непригодным к дальнейшей эксплуатации и ремонта, а также после окончания двухмесячного срока со дня письменного уведомления о его непригодности, установить потребителю новый счетчик за счет предприятия.

Как установил антимонопольный комитет, такие действия ПАО «Сумыгаз» противоречат требованиям действующего законодательства. 

 связи с указанным распоряжением административной коллегии территориального отделения антимонопольного комитета от 14.11.2017 № 44 начато рассмотрение дела по признакам нарушения ОАО «Сумыгаз», предусмотренного пунктом 2 статьи 50, частью 1 статьи 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

Расследование дела продолжается, территориальным отделением осуществляется сбор доказательств по делу.

Вместе с тем, потребителям, которые понесли расходы за замену или ремонт счетчиков и имеют документы, подтверждающие это советуют обратиться в территориальное отделение АМКУ (г. Сумы, ул. Харьковская 30/1,) с соответствующим заявлением.

К заявлению желательно приложить следующие документы:

1. Копию сообщения ПАО «Сумыгаз» о периодической поверке счетчика

2. Копию сообщения о признании счетчика непригодным к эксплуатации или ремонту.

3. Копию справки о непригодности средства измерительной техники.

4. Копию Акта о непригодности к дальнейшей эксплуатации и ремонту.

5. Копию товарного чека на покупку / или ремонт газового счетчика.

6. Копию страницы Абонентской книги с записью о снятии на поверку счетчика и установке (замене) после проверки.

Право АМКУ Сумыгаз

По тематике

17.11.2017 21:39

На Петропавловской сумчане перекрыли дорогу из-за отключения газа (видео)

Сегодня, 17 ноября, на Петропавловской, 76 без предупреждений отключили газ....

01.11.2017 18:07

«Сумыгаз» шантажирует сумчан, вторые сутки держа без отопления

24 семьи, проживающие в доме на ул. Романа Атаманюка, 3, уже вторые сутки без газа и тепла (в доме автономное...

13.09.2017 15:18

В Конотопе завтра не будет газа

Об этом сообщает Конотопское отделение ПАО «Сумыгаз»....

13.09.2017 14:12

Сумчане выиграли в апелляции дело против «Сумыгаза»

Решением Апелляционного суда Сумской области оставлено в силе решение Заречного районного суда г. Сумы от 8 июня 2017 по делу...

12.09.2017 17:03

Абонент, который самостоятельно заменил газовую колонку, оставил без газа 48 соседних квартир

Вода вместо газа пошла из газопровода у жителей многоэтажки в Сумах после того, как их сосед самостоятельно, без специалистов, установил...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.