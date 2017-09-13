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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47320

На «Сумыхимпроме» новое руководство

В октябре на ПАО «Сумыхимпром» произошли кадровые изменения, сообщается на сайте предприятия.

Дмитрий Никитин

Постановлением Хозяйственного суда Сумской области от 05.10.2017 по делу о банкротстве ПАО «Сумыхимпром» прекращены полномочия распорядителя имущества Романа Марченко и управляющего санацией Игоря Лазаковича. Этим же решением суда назначен управляющим санацией предприятия арбитражный управляющий Дмитрий Никитин.

Согласно приказу по предприятию от 10.10.2017 на должность директора исполнительного назначен Владимир Волков, который до этого более 10 лет работал в должности директора по производству.

Также с 10 октября на должность директора по производству назначен Олег Денщиков, который до этого 5 лет работал заместителем директора по производству - начальником производственно-технического отдела.

В соответствии с приказом по предприятию от 17.10.2017 начальник цеха сложных минеральных удобрений Сергей Прощенко переведен на должность заместителя директора по производству -начальника производственно-технического отдела.

Экономика Сумыхимпром

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