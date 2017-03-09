В Сумах будут выбирать перевозчиков по новым условиям Исполнительный комитет Сумского горсовета утвердил новые условия проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в городе.

Соответствующий проект решения рассматривался во время очередного заседания исполнительного комитета 22 ноября.

Начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко считает, что новые условия будут способствовать предоставлению более полных и качественных услуг населению в сфере пассажирских перевозок, созданию конкурентной среды, ограничению монополизма на рынке пассажирских транспортных услуг и выбору на конкурсной основе юридических и физических лиц - предпринимателей, которые могут выполнять необходимые объемы перевозок и обеспечивать качество предоставления соответствующих услуг.

При рассмотрении данного проекта решения члены исполнительного комитета обратили больше внимания на один из его подпунктов, в котором говорилось о соответствии транспортных средств экологическим стандартам. Поэтому было решено повысить требования к перевозчикам, которые будут подавать на конкурс автомобили. А именно члены исполкома решили, что отныне участие в конкурсе по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в городе будут те перевозчики, транспортные средства которых соответствуют стандартам «Евро-3» и выше (предлагалось «Евро-2»)

Кроме того, члены исполкома решили, что 20% подвижного состава транспорта на каждом маршруте должны составлять автомобили с низким полом. При этом отметили, что на тех маршрутах, где количество транспорта незначительно, должен быть как минимум один автомобиль с такими характеристиками.

Сергей Яковенко подчеркнул, что принятые исполкомом условия будут применены ко всем следующим конкурсам.

Напомним, следующий массовый конкурс будет проводиться только в 2022 году, кроме конкурсов на те маршруты, от которых периодически отказываются частники. Так что и в 2022 году можно будет увидеть на дорогах Сум маршрутки начала века, так как этот стандарт был введен аж в 1999 году.