В Сумах будут выбирать перевозчиков по новым условиям

Соответствующий проект решения рассматривался во время очередного заседания исполнительного комитета 22 ноября.
Начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко считает, что новые условия будут способствовать предоставлению более полных и качественных услуг населению в сфере пассажирских перевозок, созданию конкурентной среды, ограничению монополизма на рынке пассажирских транспортных услуг и выбору на конкурсной основе юридических и физических лиц - предпринимателей, которые могут выполнять необходимые объемы перевозок и обеспечивать качество предоставления соответствующих услуг.
При рассмотрении данного проекта решения члены исполнительного комитета обратили больше внимания на один из его подпунктов, в котором говорилось о соответствии транспортных средств экологическим стандартам. Поэтому было решено повысить требования к перевозчикам, которые будут подавать на конкурс автомобили. А именно члены исполкома решили, что отныне участие в конкурсе по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в городе будут те перевозчики, транспортные средства которых соответствуют стандартам «Евро-3» и выше (предлагалось «Евро-2»)
Кроме того, члены исполкома решили, что 20% подвижного состава транспорта на каждом маршруте должны составлять автомобили с низким полом. При этом отметили, что на тех маршрутах, где количество транспорта незначительно, должен быть как минимум один автомобиль с такими характеристиками.
Сергей Яковенко подчеркнул, что принятые исполкомом условия будут применены ко всем следующим конкурсам.
Напомним, следующий массовый конкурс будет проводиться только в 2022 году, кроме конкурсов на те маршруты, от которых периодически отказываются частники. Так что и в 2022 году можно будет увидеть на дорогах Сум маршрутки начала века, так как этот стандарт был введен аж в 1999 году.
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