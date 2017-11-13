В Конотопе за долги отключили уличное освещение

Такую новость сообщил мэр Артем Семенихин. По его словам, освещения не будет из-за задолженности за электроэнергию, пишет Голос Конотопа.
- Пока депутаты не соберутся и не проголосуют за выделение средств, чтобы заплатить за электроэнергию, освещение в городе не будет, - отметил мэр.
Артем Семенихин обратился к родителям с просьбой сопровождать детей по темным улицам, а также в полицию - ввести усиленный режим патрулирования улиц.
Мэр отметил, что через два дня могут остановись и трамваи.
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