Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4956

Сумские футзалисты стали заслуженными

21 ноября, во время церемонии награждения победителей и призеров «Юбилейного кубка» по фузалу «корочки» заслуженных мастеров спорта Украины получили игроки сборной Украины среди спортсменов с дефектами зрения Вадим Швец и Александр Гетьманов.

Напомним, в составе сборной команды Украины Вадим и Александр в июне в Италии стали чемпионами мира (во второй раз подряд). Кроме того, они являются действующими чемпионами Европы среди спортсменов с дефектами зрения, сообщает сайт Федерации футзала Сум.

Спорт Заслуженный мастер спорта Инваспорт Футзал

По тематике

В Сумах отпраздновали 20-летие футзала юбилейным турниром
Вчера 15:50

В Сумах отпраздновали 20-летие футзала юбилейным турниром

«Юбилейный кубок» разыграли 21 ноября на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко....

Сумские футзалисты разыграли Кубок Сергея Кизеева
Вчера 13:56

Сумские футзалисты разыграли Кубок Сергея Кизеева

21 ноября в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко разыграли кубок Сергея Кизеева....

19.11.2017 11:52

ФК «СумДУ» снова проиграл (видео)

18 ноября сумские футзалисты принимали запорожских....

17.11.2017 12:26

СумГУ выиграл сразу две спартакиады по футзалу

14-16 ноября в Сумах прошли игры городской спартакиады серди вузов по футзалу....

11.11.2017 08:27

«СумДУ» стартует в чемпионате с крупного поражения

В стартовом туре Первой лиги чемпионата Украины по футзалу команда Сумского государственного университета потерпела крупное поражение в Черкассах от местного...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.