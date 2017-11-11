Сумские футзалисты стали заслуженными

Напомним, в составе сборной команды Украины Вадим и Александр в июне в Италии стали чемпионами мира (во второй раз подряд). Кроме того, они являются действующими чемпионами Европы среди спортсменов с дефектами зрения, сообщает сайт Федерации футзала Сум.
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