Сумские футзалисты стали заслуженными 21 ноября, во время церемонии награждения победителей и призеров «Юбилейного кубка» по фузалу «корочки» заслуженных мастеров спорта Украины получили игроки сборной Украины среди спортсменов с дефектами зрения Вадим Швец и Александр Гетьманов.

Напомним, в составе сборной команды Украины Вадим и Александр в июне в Италии стали чемпионами мира (во второй раз подряд). Кроме того, они являются действующими чемпионами Европы среди спортсменов с дефектами зрения, сообщает сайт Федерации футзала Сум.