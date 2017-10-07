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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29136

На «Химпроме» падение производства почти на 20%

Во время очной оперативного совещания начальник отдела экономического планирования и анализа хозяйственной деятельности ПАО «Сумыхимпром» Людмила Давыдова рассказала об итогах работы предприятия за три квартала текущего года.

За 9 месяцев этого года предприятию не удалось достичь объемов производства аналогичного периода прошлого года. Падение темпов объема производства составило 19,4%. Коэффициент использования мощности рабочих цехов - 54%, а с учетом всех имеющихся производственных мощностей на предприятии - 36%.

В течение трех кварталов объем производства товарной продукции в действующих ценах составил 1 млрд 590 млн грн. Этот показатель превышает прошлогодний из-за роста цен на реализацию продукции. Фактически за 9 месяцев 2017 года предприятие произвело 29 тыс. тонн двуокиси титана, 98 тыс. тонн минеральных удобрений, 165 тыс. тонн серной кислоты, 33 тыс. тонн сульфата железа, 1,7 тыс.тонн желтого железоокисного пигмента. Объемы производства по сравнению с прошлогодним периодом были снижены по всем производствам, исключая желтый пигмент и реактивную кислоту.

Спад производства минеральных удобрений объясняется неблагоприятной для отечественных производителей ситуацией на рынках сбыта. Прогрессирует импорт минудобрений в Украине: если за 8 месяцев 2014 года в Украину было ввезено всех видов минеральных удобрений 1,2 млн тонн, то за 8 месяцев 2015 - 1,3 млн тонн, а за 8 месяцев 2016 - уже 1,8 млн тонн. В нынешнем году (8 месяцев) показатель ввоза минудобрений из-за рубежа составил 2,7 млн тонн. Причем прирост импорта на 46% и составил по группе сложных минеральных удобрений, на производстве которых специализируется ПАО «Сумыхимпром».

На льготы и гарантии предприятие направило 11,5 млн грн, все социальные обязательства были выполнены в полном объеме. Дотация на содержание объектов социальной сферы составила 10 млн грн, что на 5 млн грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причина - увеличение расходов на оплату труда и повышение стоимости энергоресурсов, сообщает сайт предприятия.

Экономика Сумыхимпром

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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