На «Химпроме» падение производства почти на 20%

За 9 месяцев этого года предприятию не удалось достичь объемов производства аналогичного периода прошлого года. Падение темпов объема производства составило 19,4%. Коэффициент использования мощности рабочих цехов - 54%, а с учетом всех имеющихся производственных мощностей на предприятии - 36%.
В течение трех кварталов объем производства товарной продукции в действующих ценах составил 1 млрд 590 млн грн. Этот показатель превышает прошлогодний из-за роста цен на реализацию продукции. Фактически за 9 месяцев 2017 года предприятие произвело 29 тыс. тонн двуокиси титана, 98 тыс. тонн минеральных удобрений, 165 тыс. тонн серной кислоты, 33 тыс. тонн сульфата железа, 1,7 тыс.тонн желтого железоокисного пигмента. Объемы производства по сравнению с прошлогодним периодом были снижены по всем производствам, исключая желтый пигмент и реактивную кислоту.
Спад производства минеральных удобрений объясняется неблагоприятной для отечественных производителей ситуацией на рынках сбыта. Прогрессирует импорт минудобрений в Украине: если за 8 месяцев 2014 года в Украину было ввезено всех видов минеральных удобрений 1,2 млн тонн, то за 8 месяцев 2015 - 1,3 млн тонн, а за 8 месяцев 2016 - уже 1,8 млн тонн. В нынешнем году (8 месяцев) показатель ввоза минудобрений из-за рубежа составил 2,7 млн тонн. Причем прирост импорта на 46% и составил по группе сложных минеральных удобрений, на производстве которых специализируется ПАО «Сумыхимпром».
На льготы и гарантии предприятие направило 11,5 млн грн, все социальные обязательства были выполнены в полном объеме. Дотация на содержание объектов социальной сферы составила 10 млн грн, что на 5 млн грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причина - увеличение расходов на оплату труда и повышение стоимости энергоресурсов, сообщает сайт предприятия.
В октябре на ПАО «Сумыхимпром» произошли кадровые изменения, сообщается на сайте предприятия....
В течение последних лет, начиная с осени 2014 года, в Госэкоинспекцию неоднократно поступали сообщения от граждан о неудовлетворительном состоянии озера...
ПАО «Сумыхимпром» 27 октября заключило соглашение с ООО «Статус-Трейд» о поставках природного газа на 54,00 млн грн....
ПАО «Сумыхимпром» с начала года увеличило чистую прибыль в 2,9 раза - до 93,4 миллиона гривен....
Хозяйственный суд Сумской области своим определением от 5 октября уволил управляющего санацией завода “Сумыхимпром” Игоря Лазаковича, который в декабре 2016...