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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29152

«Укртелеком» с 1 марта 2018 года прекращает прием телеграмм

ПАО «Укртелеком» приняло решение с 1 марта 2018 года прекратить предоставление услуг телеграфной связи общего пользования для всех категорий потребителей.

«Будут прекращены прием, обработка и передача на доставку телеграмм всех видов и категорий», – сообщает крупнейший украинской оператор фиксированной связи.

Как поясняет «Укртелеком», такое решение принято в связи с существенным сокращением числа отправляемых телеграмм, что связано с развитием электронных каналов коммуникации и распространением использования цифровой подписи. Еще одной причиной отказа от этой услуги является устаревшее оборудование и отсутствие его поддержки со стороны производителей, указал оператор.

В пресс-службе «Укртелекома» добавили, что услуга передачи телеграмм быстро теряет свою популярность и ее предоставление является убыточным для компании. В частности, если в 2015 году было отправлено около 350 тыс. телеграмм, то годом позже – 100 тыс., а сейчас – только около 10 тыс. в квартал.

«Соответственно, доходы от услуги ежегодно вдвое снижаются, и они в несколько раз меньше расходов компании на содержание телеграфа. Телеграфные услуги уже давно являются убыточными для «Укртелекома» – это десятки миллионов гривен в год», – подчеркнули в пресс-службе.

В компании уточнили, что поскольку подавляющее большинство телеграмм отправляется в рабочие дни, то с декабря 2017 года в течение трех месяцев меняется график их приема и доставки: понедельник-суббота, с 8:00 до 19:00, тогда как воскресенье и праздничные дни будут выходными.

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