Пиротехники уничтожили 4 устаревших боеприпаса

В частности, роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва 122-мм. и 30-мм. артиллерийские снаряды, а также две 120-мм. минометные мины времен Второй мировой войны. Их накануне нашли в корнях вывороченного дерева на расстоянии 300 м от жилых домов с. Родионовка Ямпольского района и в 300 м от автодороги Родионовка - Марчихина Буда.
В этот же день в 9:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в пгт Великая Писаревка. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это 120-мм. артснаряд. Его нашли местные жители на открытой территории в 150 м от жилых домов. На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).
Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о ней в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».
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