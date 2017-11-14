В Авдеевку прибыл «десант» сумских спасателей

На базе учебных заведений спасатели отработали действия на случай возникновения пожаров....
20 ноября в г. Конотоп в 19:45 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи пожилой женщине,...
20 ноября в 18:02 в Службу спасения «101» г. Сумі поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры...
17 ноября в 14.50 на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от родных мужчины с...
14 ноября на базе выставки управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, которая является своеобразным музеем пожарных...