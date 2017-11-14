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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:08115

В Авдеевку прибыл «десант» сумских спасателей

40 человек личного состава сотрудников ГСЧС Украины из Сумской области будут проводить восстановительные работы в Авдеевке.

Как передает avdeevka.city со ссылкой на Фейсбук гендиректора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, сумские спасатели будут помогать восстанавливать повреждённое жильё авдеевцев.
 
«За полгода в городе силами спасателей Донецкого региона уже было восстановлено более 170 домов. Но работы ещё много, - отмечает руководитель коксохима. - Постараемся сделать всё, чтобы наши спасатели чувствовали себя как дома. Ребята уже размещены в части, а мы, как и предыдущим командам МЧС, обеспечим полноценное и качественное питание в столовой АКХЗ. Авдеевка продолжает восстанавливаться. Все буде добре. Главное - верить и работать».
 
«22 ноября на помощь жителям пострадавшего города прибыли спасатели из города Ромны Сумской области. Ведь они хорошо понимают всю сложность ситуации на Востоке страны», - подтверждает сайт спасателей Донетчины, отмечая, что со вчерашнего дня 40 человек личного состава с привлечением 3 единиц техники будут проводить восстановительные работы в Авдеевке, а представители ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области передислоцируются для предоставления подобной помощи жителям г. Марьинка и Красногоровка.
Общество Авдеевка Спасатели

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