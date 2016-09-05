«На сегодня в Украине выявлено 134 случая африканской чумы свиней и один из них, к сожалению, на Сумщине, - сообщил замглавы облгосадминистрации. - 21 ноября возникла вспышка в с. Собичево Шосткинского района, где в одном домохозяйстве заболело двое свиней, которые были дорезаны с подозрением на АЧС. Региональная лаборатория Госпотребслужбы в Полтавской области подтвердила диагноз Африканская чума свиней. Эта ситуация представляет угрозу распространения АЧС в Сумской области».

По информации руководства Шосткинского района, решением ГЧПК при Шосткинской райгосадминистрации территорию проблемного сельского хозяйства объявлено неблагополучным пунктом (вспышкой) по африканской чуме свиней и с 22 ноября введен карантин. Территорию села Собичево объявили зоной защиты и обозначены зону наблюдения (надзора) - территорию радиусом до 10 километров, в которую вошли села Маковое, Гамалеевка и Гуково.

«Провели собрание жителей села, объяснили им, что изъятие свиней не будет. Ведь карантин - на одном дворе, а другие домохозяйства определены как зона защиты, - отметил заместитель Шосткинской райгосадминистрации Сергей Ильенко. - Сейчас в районную комиссию обращается население деревни, чтобы и у них провели дезинфекцию подворий. Уже проведена первая дезинфекция, вторая и третья очередь будут проводиться 23 и 24 ноября».

Кроме этого на заседании комиссии сообщили, что с начала года в области зарегистрировано 50 случаев заболевания бешенством: лисы - 16; собаки - 10; коты - 7; еноты - 4; КРС - 13. В прошлом году было зафиксировано 37 случаев бешенства.