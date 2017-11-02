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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
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Тарифы на тепло, воду и электричество для сумчан не провысили

Запланированное на 23 ноября рассмотрение проектов постановлений НКРЭКУ о повышении тарифов на 2018-ый год для ПАО «Сумыоблэнерго», КП «Горводоканал» Сумского горсовета и ООО «Сумытеплоэнерго» не состоялось.

У Нацрегулятора возникли проблемы: начиная с 17 ноября заседания не могут быть проведены. НКРЭКУ утратила возможность принимать решения из-за ухода одного из своих членов в отпуск по болезни. После завершения полномочий двух членов комиссии в июне, в составе НКРЭКУ осталось четыре члена из семи. Таким образом, для принятия решения большинством голосов состава комиссии необходимо присутствие всех оставшихся членов. Если до своей ротации 26 ноября Борис Циганенко (бывший менеджер олигарха Константина Григоришина) не выйдет с больничного, как минимум до марта 2018 года (2,5 месяца) НКРЭКУ будет парализована, не имея кворума для принятия решений. Вторым выходом из ситуации может стать внесение изменения в закон об НКРЭКУ, дающего право в исключительных случаях принимать решения в составе трех человек.

Сумские монополисты стали жертвами «большой игры». Вопрос утверждения тарифов для ПАО «Сумыоблэнерго», КП «Горводоканал» Сумского горсовета и ООО «Сумытеплоэнерго»  должен был рассматриваться в числе огромного множества других вопросов, главный из которых повышение тарифов для ДТЭК Рината Ахметова. 

Экономика КП «Горводоканал» ООО «Сумытеплоэнерго» ПАО «Сумыоблэнерго» Тарифы
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