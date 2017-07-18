В Сумах пообещали добавить мусорных урн

Автор петиции Юрий Будко просил добавить на улицах города урн, чтобы люди не бросали мусор просто на землю.
В ответе на электронную петицию говорится, что в настоящее время департаментом инфраструктуры города осуществляются подсчеты и прорабатывается вопрос определения количества необходимых урн для мусора. После проведения указанных мероприятий, предложения по закупке дополнительных урн будут представлены на рассмотрение профильных депутатских комиссий. При положительном решении финансирования, предложение по установлению дополнительных урн для мусора, будут учтены на 2018 год».
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