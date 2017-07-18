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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:03182

В Сумах пообещали добавить мусорных урн

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «В руках держишь ненужный предмет, а мусорная урна не всегда рядом!!!».

Автор петиции Юрий Будко просил добавить на улицах города урн, чтобы люди не бросали мусор просто на землю.

В ответе на электронную петицию говорится, что в настоящее время департаментом инфраструктуры города осуществляются подсчеты и прорабатывается вопрос определения количества необходимых урн для мусора. После проведения указанных мероприятий, предложения по закупке дополнительных урн будут представлены на рассмотрение профильных депутатских комиссий. При положительном решении финансирования, предложение по установлению дополнительных урн для мусора, будут учтены на 2018 год».

Общество Мусорные урны Петиции

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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