В Сумах пообещали добавить мусорных урн Получила ответ городских властей онлайн-петиция «В руках держишь ненужный предмет, а мусорная урна не всегда рядом!!!».

Автор петиции Юрий Будко просил добавить на улицах города урн, чтобы люди не бросали мусор просто на землю.

В ответе на электронную петицию говорится, что в настоящее время департаментом инфраструктуры города осуществляются подсчеты и прорабатывается вопрос определения количества необходимых урн для мусора. После проведения указанных мероприятий, предложения по закупке дополнительных урн будут представлены на рассмотрение профильных депутатских комиссий. При положительном решении финансирования, предложение по установлению дополнительных урн для мусора, будут учтены на 2018 год».