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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Городские власти ответили на петицию об очередном фантомном троллейбусном маршруте

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Троллейбусы по маршруту 12-й микрорайон – Аэропорт».

«Создать движение троллейбусов по маршруту 12-й микрорайон - Аэропорт. В период летних каникул еще есть возможность доехать до места работы, но уже с 1 сентября маршрутные такси под номером 3 и 12 не справляются, тем более, маршрутное такси №3 ходит с очень большими интервалом движения. Просим рассмотреть возможность пуска троллейбуса по этому маршруту хотя бы в часы пик», - писал автор петиции Зинченко Валерий Юрьевич.

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем, что маршруты движения троллейбусов утверждены решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 21.06.2016 № 333 «Об организации перевозки пассажиров троллейбусами на постоянных городских маршрутах в г. Сумы КП СГС «Электроавтотранс»». Решением определен троллейбусный маршрут №14 «Героев Крут - Аэропорт» и предусмотрено обслуживание данного маршрута 4 троллейбусами. Всего, согласно решению, обслуживать троллейбусные маршруты города должны 108 единиц троллейбусов. Однако из-за недостатка троллейбусов и отсутствия водителей троллейбусов на маршрутах ежедневно осуществляют перевозки 44 троллейбуса.

С целью решения вопроса предоставления качественных услуг при перевозке пассажиров троллейбусами городская власть работает над реализацией проекта «Обновление подвижного состава КП «Электроавтотранс» в г. Сумы». Это позволит приобрести 22 троллейбуса за привлеченные (кредитные) средства по проекту «Городской общественный транспорт Украины» по Финансовому соглашению между Украиной и Европейским инвестиционным банком, ратифицированным Законом Украины от 12.04.2017 № 2009-VIII. Также согласно Программе развития городского пассажирского транспорта г. Сумы в 2018 году предусмотрено приобретение 10 троллейбусов.

При пополнении парка КП СГС «Электроавтотранс» троллейбусами будут предоставлены предложения о сочетании участков Аэропорт - Героев Крут».

Однако в ответе ничего не говорится, что в бюджете на 2018 год, за который будут голосовать депутат горсовета в декабре, нет ни одной гривны, выделенной на приобретение тех 10 троллейбусов, которые предусмотрены Программой.

Общество Петиция Троллейбусы

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