Из сумского застройщика только через суд выбили паевые взносы

В ходе представительской деятельности Сумской местной прокуратурой установлено очередной факт невыполнения требований законодательства относительно уплаты паевого участия в развитии инфраструктуры города Сумы одним из местных застройщиков.
Установлено, что в 2016 году между Управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета и обществом, которое выступило заказчиком строительства многоквартирного жилого дома, заключен договор, согласно которому застройщик обязался до 1 октября 2017 года уплатить в местный бюджет 600 тыс. грн долевого участия на развитие инфраструктуры областного центра.
Однако, пренебрегая своими обязательствами, общество оговоренную сумму средств долевого участия так и не уплатило. С целью защиты интересов территориальной общины и взыскания задолженности прокуратура обратилась в суд с соответствующими исковыми требованиями.
Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Бойко, решением хозяйственного суда Сумской области позицию прокуратуры поддержано и иск удовлетворен. Поэтому, застройщика обязали уплатить в бюджет 600 тыс. грн.
Справка: долевое участие - это средства, которые застройщик обязуется выплатить в развитие инфраструктуры города после получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка или отвода земельного участка под застройку, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Как стало известно из источников в правоохранительных органах, речь идет о ООО «СПКК «Федорченко».
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