Из сумского застройщика только через суд выбили паевые взносы По принципиальной позиции прокуратуры застройщик обязан уплатить 600 тыс. гривен на развитие инфраструктуры города.

В ходе представительской деятельности Сумской местной прокуратурой установлено очередной факт невыполнения требований законодательства относительно уплаты паевого участия в развитии инфраструктуры города Сумы одним из местных застройщиков.

Установлено, что в 2016 году между Управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета и обществом, которое выступило заказчиком строительства многоквартирного жилого дома, заключен договор, согласно которому застройщик обязался до 1 октября 2017 года уплатить в местный бюджет 600 тыс. грн долевого участия на развитие инфраструктуры областного центра.

Однако, пренебрегая своими обязательствами, общество оговоренную сумму средств долевого участия так и не уплатило. С целью защиты интересов территориальной общины и взыскания задолженности прокуратура обратилась в суд с соответствующими исковыми требованиями.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Бойко, решением хозяйственного суда Сумской области позицию прокуратуры поддержано и иск удовлетворен. Поэтому, застройщика обязали уплатить в бюджет 600 тыс. грн.

Справка: долевое участие - это средства, которые застройщик обязуется выплатить в развитие инфраструктуры города после получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка или отвода земельного участка под застройку, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как стало известно из источников в правоохранительных органах, речь идет о ООО «СПКК «Федорченко».