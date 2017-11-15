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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09102

Пограничники обнаружили патроны к огнестрельному оружию

Сегодня в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Toyota Camry» украинской регистрации, на котором возвращался из России наш соотечественник, обнаружено патроны к огнестрельному оружию.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в коробке, которая находилась в багажном отделение автомобиля, среди других вещей обнаружили два патрона к огнестрельному оружию: 1 боевой патрон калибра 7,62 мм, скорее всего к винтовке Мосина («трехлинейка»), и 1 холостой - калибра 5,45 мм к автомату Калашникова.

Патроны, перемещение которых через границу запрещено, изъяты в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.

Право Патроны Пограничники

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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