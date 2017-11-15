Пограничники обнаружили патроны к огнестрельному оружию

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в коробке, которая находилась в багажном отделение автомобиля, среди других вещей обнаружили два патрона к огнестрельному оружию: 1 боевой патрон калибра 7,62 мм, скорее всего к винтовке Мосина («трехлинейка»), и 1 холостой - калибра 5,45 мм к автомату Калашникова.
Патроны, перемещение которых через границу запрещено, изъяты в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.
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