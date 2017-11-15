Молдаванин вез в Россию запчасти к сельхозтехнике В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили запчасти к сельскохозяйственной технике.

В ходе проверки одного из вагонов поезда сообщением «Кишинев - Москва» общая обзорная группа в нишах для багажа двух пассажирских купе обнаружила 3 коробки с запчастями к сельскохозяйственной технике в ассортименте.

Владельцем товара оказался пассажир этого поезда, 27-летний гражданин Молдовы. Сейчас обнаруженные запчасти изъяты в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.