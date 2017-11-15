Молдаванин вез в Россию запчасти к сельхозтехнике

В ходе проверки одного из вагонов поезда сообщением «Кишинев - Москва» общая обзорная группа в нишах для багажа двух пассажирских купе обнаружила 3 коробки с запчастями к сельскохозяйственной технике в ассортименте.
Владельцем товара оказался пассажир этого поезда, 27-летний гражданин Молдовы. Сейчас обнаруженные запчасти изъяты в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.
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