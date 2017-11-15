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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине без вести пропала пенсионерка

Работники Середина-Будского отделения полиции разыскивают пропавшую без вести гражданку Халину Марию Ивановну, 1942 года, жительницу села Чернацкое Серединобудского района на Сумщине.

Вечером 21 ноября 2017 года женщина  ушла из дома и по настоящее время не вернулась.

Приметы пропавшей пенсионерки: на вид 70-75 лет, среднего телосложения, ростом около 150-160 см, волосы седого цвета. Особая примета - бабушка заметно хромает при ходьбе.

Была одета в темную длинную юбку, черный пиджак, платок фиолетового цвета в клеточку.

В последнее время у исчезнувшей бабушки проявлялись существенные расстройства здоровья и частичная потеря памяти.

Работники полиции призывают всех неравнодушных граждан, кому известна какая-либо информация о местонахождении летней женщины, сообщить об этом в Середина-Будское ОП по адресу: 41000, г. Середина-Буда ул. Вокзальная 2, или по телефонам (05451) 7-14-52, 050-327-83-15, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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