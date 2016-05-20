Бесплатного проезда для школьников в маршрутках пока не будет

Вопрос о бесплатном проезде был рассмотрен 22 ноября на заседании исполнительного комитета Сумского городского совета.
Начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко доложил, что согласно законодательства при предоставлении перевозчиками льготных перевозок они должны получать компенсацию из бюджета.
Мэр Сум Александр Лысенко добавил, что для выплаты компенсации необходимо иметь статистические данные по проезду.
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