Полиция оперативно раскрыла похищение мопеда На чужой мототранспорт соблазнился несовершеннолетний юноша, который уже попадал в поле зрения полиции за совершение подобного преступления.

Жительница села Осоевка Краснопольского района обратилась в полицию за помощью: из ее гаража исчез мопед. На вызов выехала следственно-оперативная группа местной полиции.

Уже через час оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли не только похищенный мототранспорт, но и установили личность похитителя. Им оказался местный несовершеннолетний юноша, который уже имел неприятности с законом за совершение корыстного преступления. Однако, очевидно, правильных выводов из предыдущего печального "опыта" парень так и не сделал, поскольку вновь решился на совершение кражи - на этот раз понравившегося чужого мопеда. Наверняка зная, что накануне хозяин уехал по делам, а дома остались одни женщины, злоумышленник ночью проник в гараж и похитил двухколесник. Вывел транспорт за пределы домохозяйства на безопасное расстояние, чтобы его не увидели, и вернулся назад, на этот раз в дом - за ключами. От шума, который совершил «незваный гость», проснулась хозяйка, которая, собственно, и вызвала полицию.

«Следственным отделением Краснопольского отделения полиции по факту похищения мопеда открыто уголовное производство по ст. 289 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством), - комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности начальника Краснопольского отделения полиции Алексей Затолокин. - В соответствии с санкцией которой правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой».

Впрочем, судьбу парня на ближайшие несколько лет решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.