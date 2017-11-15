В Шостке поймали вора-наркомана

Ночью на линию «102» поступило сообщение от 51-летнего жителя Шостки о том, что неизвестный проник в сарай его дачного домохозяйства. На место сразу была направлена следственно-оперативная группа полиции.
Как выяснили полицейские, хозяин с женой остались в этот день ночевать на даче. Ночью супруги услышали подозрительные звуки и решили поинтересоваться их источником. Через окно они заметили свет фонарика в их сарае, поняли, что к ним наведались воры и вызвали полицию.
Задержанным оказался ранее судимый 47-летний житель Шостки, который стоит на учете у врача-нарколога за немедицинский прием наркотических веществ. Последний пытался похитить из чужого домохозяйства более 200 килограммов металлолома.
В свое оправдание подозреваемый говорит, что таким образом пытался подзаработать себе на жизнь.
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него было открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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